Dünya
Meksika’daki korkunç yangın: 5 ölü, 12 yaralı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Meksika'daki korkunç yangın: 5 ölü, 12 yaralı

Meksika’nın Los Mochis kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın faciaya dönüştü. İlk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde çıkan alışveriş merkezi yangını büyük paniğe yol açtı. Los Mochis kentinde bulunan Plaza Fiesta Las Palmas adlı alışveriş merkezinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek faciaya dönüştü.

Yerel saatle öğleden sonra çıkan yangının nedeni henüz netlik kazanmazken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin alışveriş merkezini sarmasıyla birlikte içeride bulunan çok sayıda kişi tahliye edilmeye çalışıldı.

Meksika’nın Sinaloa eyaleti facia gibi bir yangına sahne oldu. Yerel basında yer alan haberlere göre; Los Mochis kentinde bulunan Plaza Fiesta Las Palmas adlı alışveriş merkezi yerel saatle 14.30 sıralarında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangının 16.50 itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığı bildirildi. İlk belirlemelere göre yangında en az 5 kişinin öldüğü, 12 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Olay yerinde arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kendi imkânları ile hastaneye giden kişilerin de bulunduğunu belirten yetkililer, ölü ve yaralı sayısının artabileceğine işaret etti. Yangın sırasında yaşanan panik anları ise amatör kameralara yansıdı.

