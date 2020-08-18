Meksika'da yerli grubun demir yolu kapatma eylemi sürüyor

MEKSİKO (AA) - Meksika'da Yaqui yerlilerinin hükümetin sosyal kalkınma taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başlattıkları demir yolunu kapatma eylemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sonora eyaletinde yer alan Vicam kentinde yaşayan Yaqui yerlileri, kentten geçen ve ABD sınırına kadar uzanan demir yolunda rayların üzerine engeller koyarak başlattıkları eylemi, hükümetin tepkilerine rağmen 2 haftadır sürdürüyor.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Yaqui yerlilerinin demir yolunu bloke etmesinin, art niyetli siyasetçiler ya da yabancılar tarafından manipüle edildiğini belirtti.

Eylemi sürdürenlerin, Yaqui Halkı için Adalet Komisyonunun kurulması amacıyla ağustos ayı başında kendisiyle görüşen grup üyeleri arasında olmadığını ifade eden Lopez Obrador, "Manipülasyon olduğunu düşünüyorum. Bu tür durumlara, rüşvetçi siyasetçiler dahil oluyor." yorumunu yaptı.



Lopez Obrador, Adalet Komisyonunun başkanını muhalif Yaquilerle görüşmek üzere gönderdiğini söyledi.

- "Yaquilerin isteklerini görmezden gelmeyeceğiz"

Demir yolundaki eylemini kırmak için güç kullanılmasına karşı çıktığını vurgulayan Lopez Obrador, güç kullanmanın kolay çıkış yolu olduğunu ancak bunun sorunu çözmeye yardımcı olmayacağını kaydetti.

Meksika Devlet Başkanı, Yaquis topluluğunu, ülkenin en çok zulme uğrayan yerli grubu olarak tanımlayarak, "İsteklerini görmezden gelmeyeceğiz, diyalog ve uzlaşma arayışındayız." dedi.

Pek çok Yaquis, geçmişte gaz kanallarının, su boru ve demir yolu hatlarının kendilerine danışılmadan veya projelerden çok fazla fayda sağlamadan topraklarından geçmesine tepki gösteriyor.

Adalet Komisyonu, yoksul Yaqui toplulukları için konut, kalkınma projeleri ve daha fazla söz hakkı sözü vermişti.



Sanayi Odaları Konfederasyonunca geçen hafta yapılan açıklamada, yerlilerin demir yolunda ulaşımı bloke etmesinin, "halkın ihtiyaç duyduğu malların ve tarım, sanayi ve ülkenin ithalat ile ihracatı için gerekli olan girdilerin taşınmasını engellediği" vurgulanmıştı.

Yerliler, 13-25 Temmuz'da da benzer bir eylem yapmıştı.









