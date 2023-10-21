Meksika'da yapılan uyarı: kıyamet gibi dev Norma Kasırgası geliyor diye ilan etti! Hala binlerce turist var uyarısı

Meksika'nın Baja California hükümet yetkilisi Victor Manuel Castro, 3. kategorideki Norma Kasırgası için uyarıda bulundu. Herkesin evinde kalması gerektiğini uyaran yetkililerden gelen o yazı

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin saatte 195 kilometre hıza ulaşabileceğini söylediği kasırgaya ilişkin Castro, "kimse evinden çıkmamalı" ifadesini kullandı.

Baja California Turizm Bakanı Maribel Collins ise Cabo San Lucas ve San Jose del Cabo'da yapılan tüm uyarılara rağmen hala yaklaşık 40 bin turistin bulunduğunu belirtti.

Yetkililer, havalimanlarının yarın için kapatılacağı bilgisini paylaştı.

Kasırga Ölçeği'ne göre, 1. kategoride derecelendirilen kasırgaların rüzgar hızı saatte 118-153 kilometreyi bulurken, 5. kategoride derecelendirilen kasırgaların rüzgar hızı saatte en az 249 kilometreye kadar çıkıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO