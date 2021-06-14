Meksika'da seri katilin evinden onlarca kişinin ceset parçası çıktı! Bakın ne yapmış

Meksika'nın başkenti Mexico City yakınlarındaki Atizapan de Zaragoza'da yaşayan 72 yaşındaki bir kasabın evinde 17 kişiye ait 3 bin 787 kemik parçası bulundu.

17 Mayıs'tan bu yana yürütülen kazılarda yetkililer, zanlının yaşadığı evin zeminini kazdı. Kazıların, zanlının aynı mülkte kiraladığı diğer birkaç odanın altındaki toprağa kadar genişletilmesi planlanıyor.

Evde ayrıca, seneler önce kayıp oldukları belirtilen kişilere ait kimlik kartları bulundu. Şüphelinin evinde beton zeminlerin altında bulunan kemik parçalarının sayısı cesetlerin küçük parçalara ayrıldığını gösteriyor.

Son kurbanının parçalarından fileto yaptı

Savcılar tarafından yalnızca "Andrés" olarak tanımlanan şüphelinin eskiden bir kasap olduğunu ve son kurbanını parçalara ayırıp fileto yaptığı ifade edildi.

Mexico City Savcılık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, “Kemik parçaları, her birinin dikkatlice temizlenmesini, vücudun hangi bölümü olduklarını belirlemeyi ve ardından anatomik pozisyonlarına yerleştirmeyi içeren, yaklaşık kurban sayısını belirlemek için bir yöntem sağlayan 'lateralizasyon' çalışmalarına tabi tutuluyor. Yapılan analiz, şimdiye kadar bulunan kemik parçalarının muhtemelen 17 kişiye ait olabileceğini gösteriyor" denildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında kurbanlara ait kıyafetler ve bazı fotoğrafların da bulunduğu belirtildi.