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Dünya Meksika'da polis kartel üyeleriyle çatıştı: 5 ölü
Dünya

Meksika'da polis kartel üyeleriyle çatıştı: 5 ölü

Meksika’da San Luis Potosi eyaleti yakınlarında kartel üyeleri ile polis arasında çıkan çatışmada 5 kartel üyesi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 14:10:00 -
Meksika'da polis kartel üyeleriyle çatıştı: 5 ölü

Meksika'da şiddet olayları durmak bilmiyor. Ülkenin San Luis Potosi eyaletinde polis ve kartel üyesi silahlı kişiler arasında çatışma çıktı. Eyalet Başsavcısı Jaime Ernesto Pineda, Körfez Karteli üyesi olduğu belirlenen 5 kişinin polise ateş açtığını belirterek, 5 kartel üyesinin çatışmada hayatını kaybettiğini bildirdi. Pineda, çatışma sonucunda kartele ait 5 zırhlı araç, birkaç uzun ve kısa namlulu silahın ele geçirildiğini belirtti.

Meksika'nın kuzeyinde yer alan San Luis Potosi eyaleti, coğrafi konumu nedeniyle uyuşturucu kaçakçılığı yapan kartellerin en fazla kullandıkları rota olurken, bölgede son 10 yılda en az 6 suç örgütü arasında çatışma yaşandı. Bölgede en güçlü iki kartel Körfez Karteli ve Jalisco Nueva Generacion, hem birbirleriyle hem de polisle sıklıkla çatışıyor.

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