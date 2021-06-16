  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Başbakanlık Konutu'nu boşaltmazsa ceza alabilir
Osmanlı sancağına ‘bez parçası’ diyen CHP'li vekile sert tepki
3 yıllık polis evinde ölü bulundu
Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu! Yeni uygulamayı başlattık
Dünya Meksika'da otobüs kazası! Çok sayıda ölü var
Dünya

Meksika'da otobüs kazası! Çok sayıda ölü var

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, hastaları tedavi için başka şehirdeki hastaneye götüren otobüsün kaza yapması sonrası 12 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 13:16:00 -
Meksika'da otobüs kazası! Çok sayıda ölü var

Eyalet Sivil Savunma Sözcüsü Pedro Granados Ramirez, Meksika Sosyal Güvenlik Enstitüsünce hasta taşımak için kiralanan otobüsün, Matamoros kentinden Nuevo Leon'a giderken kaza yaptığını bildirdi.

Kazada aralarında otobüs şoförünün olduğu 9 kişi olay yerinde, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü belirten Ramirez, yaralanan 10 kişinin ise tedavi altına alındığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay