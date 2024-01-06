Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü
Meksika'nın Coahuila eyaletinde düşen küçük uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın Coahuila eyaletinde düşen küçük uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.
Sivil Koruma Müsteşarlığı, düşen uçakla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Teksas Bronwnsville Havaalanından kalkan N6074A numaralı küçük uçağın, Guadalupe Havaalanı yakınında düştüğü belirtildi.
Boş araziye düşen uçaktaki 4 kişinin öldüğü ifade edildi. Ölenler arasında Matamoros kentinin eski belediye başkanının da olduğu öğrenildi.
Uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. (İLKHA)