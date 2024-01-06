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Dünya Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü
Dünya

Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü

Yeniakit Publisher
2024-01-06 09:18:00 -
Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü

Meksika'nın Coahuila eyaletinde düşen küçük uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'nın Coahuila eyaletinde düşen küçük uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Sivil Koruma Müsteşarlığı, düşen uçakla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Teksas Bronwnsville Havaalanından kalkan N6074A numaralı küçük uçağın, Guadalupe Havaalanı yakınında düştüğü belirtildi.

Boş araziye düşen uçaktaki 4 kişinin öldüğü ifade edildi. Ölenler arasında Matamoros kentinin eski belediye başkanının da olduğu öğrenildi.

Uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. (İLKHA)

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