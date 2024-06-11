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Otomotiv Meksika’da işçi hakları konusunda tedbir çağrısı: Volkswagen işgücü iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Otomotiv

Meksika’da işçi hakları konusunda tedbir çağrısı: Volkswagen işgücü iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

Yeniakit Publisher
2024-06-11 21:26:00 -
Meksika’da işçi hakları konusunda tedbir çağrısı: Volkswagen işgücü iddialarına ilişkin soruşturma başlattı

Meksika hükümeti, Puebla'da bulunan Volkswagen tesislerinde yaşandığı iddia edilen işçi hakları ihlallerine ilişkin bir soruşturma başlattı.

Meksika hükümeti, Puebla'da bulunan Volkswagen tesislerinde yaşandığı iddia edilen işçi hakları ihlallerine ilişkin bir soruşturma başlattı. Bu eylem, Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Birleşik Devletleri-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) mekanizmalarına başvurarak yaptığı resmi talebin ardından gerçekleşti.

Puebla, Cuautlancingo'daki Volkswagen fabrikasına yönelik soruşturma, ABD ticaret yetkililerinin işçilerin örgütlenme ve toplu pazarlık haklarından mahrum bırakılabileceği yönündeki endişeleri nedeniyle başlatıldı. Mayıs ayı sonunda iletilen talepte, USMCA çerçevesinde korunan bu temel işçi haklarının potansiyel ihlallerine atıfta bulunulmuştur.

Bu inceleme, Volkswagen'in eski çalışanları tarafından verilen bir dilekçenin doğrudan sonucudur. USMCA'da yer alan ve işgücü ihlallerini verimli ve etkili bir şekilde ele almak üzere tasarlanmış bir hüküm olan hızlı müdahale işgücü mekanizması aracılığıyla yürütülmektedir.

Meksika Ekonomi Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yaptıkları ortak açıklamada, ABD Ticaret Temsilciliği'nin talebinin alındığını ve inceleme sürecinin başlatıldığını kabul etti. Meksikalı yetkililerin incelemelerini tamamlamaları ve Volkswagen fabrikasındaki işçilerin haklarının ihlal edilip edilmediğini tespit etmeleri için 45 günlük bir süreleri bulunuyor.
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