  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aşılamada 47 milyon kişi de geçildi
Meksika'da çete savaşı: Ölü sayısı artıyor
DSÖ'den korkutan uyarı geldi: Sakın çıkarmayın!
Engelli şehit çocuğunu YKS'ye polisler yetiştirdi
Gündem Meksika'da çete savaşı: Ölü sayısı artıyor
Gündem

Meksika'da çete savaşı: Ölü sayısı artıyor

Meksika'da dün uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada ölü sayısı 34'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 12:34:00 -
Meksika'da çete savaşı: Ölü sayısı artıyor

La Jornada internet sitesinin haberine göre, Meksika'nın Zacatecas eyaletinde, rakip organize suç örgütlerinin, alan kontrolünü sağlamak amacıyla ağır silahlarla birbirlerine yönelik saldırısında can kaybı arttı.

Yetkililer, çatışmanın, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile Sinaloa Karteli arasında yaşandığını ve dünden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 18'den 34'e çıktığını açıkladı.
Bölgeye, Ulusal Muhafızların sevk edilmesinin yanı sıra olayların çok yönlü araştırılması için yoğun güvenlik önlemleri altında devlet savcılığı yetkilileri gönderildi.

Meksika’nın en güçlü ve en şiddetli suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Karteli, bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa Karteli ile çarpışıyor.

Meksika'da 2006'da kartelleri yok etmek için başlatılan mücadelenin getirdiği çatışma ortamında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği bu süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay