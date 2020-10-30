Meksika sahilinde rekor sayıda zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtasından çıktı

ANKARA (AA) - Meksika'da bir sahilde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kaplumbağa türüne ait rekor sayıdaki yavru yumurtadan çıktı.

BBC'nin haberine göre, Meksika'nın Sonora eyaletinde, "Seri" olarak adlandırılan yerli topluluktan yapılan açıklamada, sahilde yumurtadan çıkan 2 bin 250'den fazla zeytin yeşili deniz kaplumbağasının, California Körfezi'ne salındığı bildirildi.

Dünya genelinde tehdit altında olan zeytin renkli deniz kaplumbağaları, yumurtalarını mayıs ve eylül ayları arasında Meksika'nın bazı eyaletlerinin sahillerine bırakıyor.



Yerli topluluk, genellikle her yıl yaklaşık 500 deniz kaplumbağasını denize salıyor.

Meksika'daki sahilde yumurtadan çıkan deniz kaplumbağalarının sayısındaki artış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan insan faaliyetlerinin sonucu olarak değerlendiriliyor.

Zeytin yeşili deniz kaplumbağası türünün, vahşi doğada yüksek yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor.

Meksika, 1990 yılında deniz kaplumbağalarının yakalanmasını yasakladı. Yasağa uymayanlara ve deniz kaplumbağalarını avlarken yakalananlara cezai işlem uygulanıyor.















