  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Meksika sahilinde rekor sayıda zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtasından çıktı
Aktüel

Meksika sahilinde rekor sayıda zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtasından çıktı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:05:03 -
Meksika sahilinde rekor sayıda zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtasından çıktı

ANKARA (AA) - Meksika'da bir sahilde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kaplumbağa türüne ait rekor sayıdaki yavru yumurtadan çıktı.

BBC'nin haberine göre, Meksika'nın Sonora eyaletinde, "Seri" olarak adlandırılan yerli topluluktan yapılan açıklamada, sahilde yumurtadan çıkan 2 bin 250'den fazla zeytin yeşili deniz kaplumbağasının, California Körfezi'ne salındığı bildirildi.

Dünya genelinde tehdit altında olan zeytin renkli deniz kaplumbağaları, yumurtalarını mayıs ve eylül ayları arasında Meksika'nın bazı eyaletlerinin sahillerine bırakıyor.

Yerli topluluk, genellikle her yıl yaklaşık 500 deniz kaplumbağasını denize salıyor.

Meksika'daki sahilde yumurtadan çıkan deniz kaplumbağalarının sayısındaki artış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan insan faaliyetlerinin sonucu olarak değerlendiriliyor.

Zeytin yeşili deniz kaplumbağası türünün, vahşi doğada yüksek yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor.

Meksika, 1990 yılında deniz kaplumbağalarının yakalanmasını yasakladı. Yasağa uymayanlara ve deniz kaplumbağalarını avlarken yakalananlara cezai işlem uygulanıyor.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Özal’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

Ahmet Özal’dan canlı yayında flaş açıklamalar

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özme..
İşgalden kurtarılan bölgelerde kurulacak! Aliyev imzaladı
Dünya

İşgalden kurtarılan bölgelerde kurulacak! Aliyev imzaladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kurulması yönünde karara imza attı. ..
Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'
Gündem

Uzman isim öyle bir detayı paylaştı ki... 'S-400'lere gerek kalmayacak'

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, yakın zamanda Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerine ihtiyaç duymayacağını söyled..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay