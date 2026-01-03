  • İSTANBUL
Dünya Meksika 6.5'lik depremle sallandı: Başkanın basın toplantısı alarmla kesildi
Dünya

Meksika 6.5'lik depremle sallandı: Başkanın basın toplantısı alarmla kesildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Meksika 6.5’lik depremle sallandı: Başkanın basın toplantısı alarmla kesildi

Meksika’nın güney ve orta kesimlerinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Başkan Claudia Sheinbaum'un yeni yılın ilk basın toplantısını sismik alarmların çalmasıyla yarıda kesmesine ve Acapulco ile Mexico City’de halkın sokaklara dökülmesine neden oldu.

Cuma günü Meksika’nın güney ve orta kesimlerini sarsan güçlü bir deprem, yeni yılın ilk basın toplantısını yapan Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un konuşmasını, sismik alarm sistemlerinin devreye girmesiyle yarıda kesti.

Ulusal Sismoloji Ajansı’na göre depremin büyüklüğü ilk belirlemelere göre 6.5 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün, Pasifik kıyısındaki turistik Acapulco kenti yakınlarında, Guerrero eyaletine bağlı San Marcos kasabası olduğu bildirildi.

Eyaletin sivil savunma ajansı, Acapulco çevresinde ve eyaletteki bazı otoyollarda toprak kaymalarının meydana geldiğini açıkladı.

Mexico City ve Acapulco'da yaşayanlar ve turistler sarsıntı başladığında sokaklara döküldü.

  

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin Acapulco'nun yaklaşık 91 kilometre kuzeydoğusundaki dağlarda yer alan Rancho Viejo'nun kuzey-kuzeybatısında, 35 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Kısa bir süre sonra basın toplantısına devam eden Sheinbaum, Guerrero Valisi Evelyn Salgado ile konuştuğunu ve kendisine ciddi bir hasar bildirilmediğini söylediğini aktardı.

Acapulco'yu çevreleyen tepelerden birinde yaşayan doktor ve insan hakları savunucusu Jose Raymundo Diaz Taboada, güçlü bir gümbürtü duyduğunu ve mahalledeki tüm köpeklerin havlamaya başladığını söyledi.

"O anda cep telefonumda sismik alarm çalmaya başladı," dedi, "ve sonra sarsıntı çok fazla gürültüyle birlikte güçlü bir şekilde hissedilmeye başladı."

Sarsıntının önceki bazı depremlerden daha hafif olduğunu ve artçı sarsıntılar devam ederken yola çıkmaya hazır olmak için bir sırt çantası hazırladığını söyledi.

Acapulco’nun güneydoğusundaki Costa Chica bölgesinde yaşayan bazı arkadaşlarına, iletişimin kesilmesi nedeniyle ulaşamadığını söyledi.

