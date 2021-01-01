Mekke fethi ne zaman, hangi gün gerçekleşti? Mekke’nin fethi hangi güne denk gelir?

Mekke ne zaman, hangi gün fethedildi? Mekke'nin fethi; İslamiyet'in yayılmasının hızlanması ve Mekke'de cahiliye devrinin sona ermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla Mekke’nin fethinin gerçekleştiği güne yaklaşıldığı süreçte araştırmalar hızlandı. Peki, Mekke’nin fethi ne zaman gerçekleşti?

İslam tarihinin en önemli olaylarından bir tanesi olan Mekke'nin fethi sayesinde İslamiyet’in yayılımı hızlanmış ve cahiliye devri sona ermiştir. Peki Mekke'nin fethi ne zaman, hangi gün gerçekleşti?

Mekke’nin fethi hangi güne denk gelir?

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed komutasında olan İslam ordusu, teklifin kabul edilmemesi üzerine 31 Aralık 629 tarihinde savaşa hazırlık yaptı.

Mekke'nin fethi hicri takvime göre 11 Ocak 630 tarihinde gerçekleştirildi.