Yaşam Meke Gölü’nde karlı gün batımı! Dünyanın nazar boncuğunda kış masalı
Yaşam

Meke Gölü’nde karlı gün batımı! Dünyanın nazar boncuğunda kış masalı

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan ve 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, karla kaplanan yüzeyi ve gün batımında gökyüzünü saran kızıl-turuncu tonlarla etkileyici manzaralar sundu.

Konya’da akşam saatlerinde gökyüzünün kızıl ve turuncu renklere bürünmesiyle birlikte karla kaplanan Meke Gölü, mest eden görüntülere sahne oldu.

 

Beyaz örtüyle çevrelenen Meke Gölündeki manzara dron ile görüntülendi. Karla kaplanan Dünyanın nazar boncuğunda gün batımı fotoğraf tutkunları ve doğa severler için unutulmaz anlar sunuyor. Ortaya çıkan eşsiz görüntüler, Meke Gölü'nün kış güzelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

