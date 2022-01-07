Mekanlar tekrar kapanacak mı? Lokanta, kafe ve iş yerleri...

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dünya genelinde Omicron varyantı kaynaklı vaka artışları nedeniyle gözler kısıtlamalara çevrildi. Omicrton varyantı nedeniyle yeni önlemler gündeme gelmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar da Omicron'a karşı 'kapalı ortamlarda' tedbirlerin daha da artırılması uyarısında bulundu. Peki, mekanlar tekrar kapanacak mı? Restoran, kafe, sinema ve tiyatroda %50 kapasite yeniden uygulanacak mı? İşte haberin detayları...

Mekanlar kapanacak mı?

Hemen şunu belirtelim ki, kapanma yerine ek önlemler alınması gündemde. Bu kapsamda kulislerde restoran, kafe, sinema salonları ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanabileceği konuşuluyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Bakan Koca'dan omicron uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim."

Omicrona karşı tedbirlerin artırılmasına dair uyarı!

Sağlık Bakanlığı, 81 il için 18-24 Aralık'ta her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü kentler arasında Edirne'de yer aldı.

Edirne Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Taylan Önal, AA muhabirine, Omicron varyantının diğerlerine göre göre kolay ve daha hızlı yayıldığını söyledi.