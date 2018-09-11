THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Mehmet'ten sitem! "Yıkıcı olmamak gerek'

Türkiye'nin İsveç'i deplasmanda 3-2 mağlup karşılaşmanın ardından Mehmet ve Çağlar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

11 Eylül 2018 Salı 08:01
Mehmet'ten sitem! "Yıkıcı olmamak gerek'

Özgüven kazanmak için bu galibiyete ihtiyaçları duyduklarını ifade eden Mehmet Topal, "Milli takım için her zaman yıkıcı değil yapıcı olmamız gerekir. Bunu aramızda da konuştuk. Hazırlık yerine böyle turnuvalar oynamak daha güzel oluyor. Burada alacağımız sonuçlar bizi Avrupa Şampiyonası'na götürebilir" dedi.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: "İYİ OYNAYARAK KAZANDIK"

Karşılaşma öncesinde her şeyin farkında olduklarını belirten Çağlar Söyüncü, "Çok şükür burada iyi oynayarak kazandık. Soyunma odasında oranlara baktık yüzde 65'e yüzde 35 öndeydik. Daha genciz hatalarımıza bakıp dersler çıkartıp, daha iyisini yapmak için çalışacağız. Taraftarlarımız da çok iyiydi onlara da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 08:01
  1. MİLLİ TAKIMLAR Haberleri
  2. MİLLİ TAKIMLAR

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Petrolün varili 77,65 dolar seviyelerinde
    1. Petrolün varili 77,65 dolar..
    2. Terim yeni stoperini buldu
    3. Trabzonspor'da Burak sürprizi! Dün...
    4. 2 yaşındayken yuttu, 66 sene sonra..
    5. Avustralya'da altın kabuk bağlamış dev..
    6. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres:..
    7. Ek yerleştirme için fırsat haftası
    8. Motosiklet sürücüsü bariyere saplandı
    9. Altının gramı geriledi
    10. Meteoroloji'den 5 il için uyarı geldi
    11. 3. Havalimanı'nda büyük prova başlıyor
    12. İsveç şaşkın! "Türkler 1. dakikadan..
    13. Yunanistan'a kaçmak isteyen 52 kişi..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye turuna..
    15. Sünnet çocukları Alişan ile doyasıya..
    16. Meteorolojiden 5 il için sağanak..
    17. ABD'de büyük panik! 1 milyon kişi..
    18. Bursa'da bu koç 15 bin TL'ye satıldı
    19. İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 kişi..
    20. Adana'da kalpazanı koltuk numarası ele..
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Sevilay Yılman: Eşekler gibi pişman oldum!
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Havelsan F-35 için kolları sıvadı
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    TSK ve ÖSO, Esed ile PKK'yı vurdu!
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız
    Ankara kararını verdi: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2018
    Kötülediği ülkeye tatile geldi! MİT'in operasyonuyla yakalandı
    Kötülediği ülkeye tatile geldi! MİT'in operasyonuyla yakalandı
    Bakan açıkladı: Erdoğan'ın bana ilk talimatı o oldu
    Bakan açıkladı: Erdoğan'ın bana ilk talimatı o oldu