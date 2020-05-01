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Aktüel

Mehmetçik'ten Fedai'ye doğum günü sürprizi

Amasya'da jandarma ekipleri, zihinsel ve bedensel engelli Fedai İnan'a doğum gününde istediği asker kıyafetlerini hediye etti

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:34:40 -
Mehmetçik'ten Fedai'ye doğum günü sürprizi

AMASYA (AA) - Amasya'da yaşayan zihinsel ve bedensel engelli Fedai İnan'a jandarma ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

İlgazi köyünde yaşayan İnan, daha önce defalarca temsili askerlik törenlerine katılması dolayısıyla yakınlarından kendisini doğum gününde askeri birliğe götürmelerini ve asker kıyafeti almalarını istedi.

İnan’ın yakınları durumu Amasya Valiliğine bildirdi.

Vali Osman Varol’un talimatıyla harekete geçen Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pastayla 41 yaşına giren İnan'ın kapısını çaldı. Sevinçten şaşkınlık yaşayan İnan, pastanın üzerindeki mumları üfleyerek askerlere teşekkür etti.

Jandarma ekiplerinin getirdiği asker kıyafetini giyerek selam duran İnan’ın doğum gününü telsizden haberleştiği askerler de kutladı.

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