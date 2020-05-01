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Aktüel

Mehmetçikten engelli vatandaşa doğum günü hediyesi

Amasya’da 41 yaşındaki engelli Fedai İnan’ı doğum gününde hediye olarak istediği asker kıyafetini götüren Mehmetçikler sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:38:59 -
Mehmetçikten engelli vatandaşa doğum günü hediyesi

Amasya’da 41 yaşındaki engelli Fedai İnan’ı doğum gününde hediye olarak istediği asker kıyafetini götüren Mehmetçikler sevindirdi.


İlgazi köyünde yaşayan Fedai İnan, daha önce defalarca kez temsili askerlik törenlerine katılması dolayısıyla yakınlarından kendisini doğum gününde askeri birliğe götürmelerini ve yeni bir asker kıyafeti giymeyi istedi.


İnan’ın yakınları durumu Amasya Valiliği’ne bildirdi. Vali Dr. Osman Varol’un talimatıyla köye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri üzerinde fotoğrafının yer aldığı pastayla birlikte asker kıyafetini de hediye etti. Kıyafeti giyerek selam duran Fedai İnan’ın doğum gününü telsizden haberleştiği askerler de kutladı. İnan’ın kardeşi Ferhat İnan da askerlere teşekkür etti.

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