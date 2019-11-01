Mehmetçik’in selamı bile korkutuyor!

Oğuzhan Gültekin Ankara

Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için asker selamı veren Türk sporculara karşı skandal uygulamalar devam ediyor. Türkiye ile Fransa arasında oynanan milli maçta asker selamına gösterilen aşırı tepki sonrası Mehmetçik selamı dünyada olay oldu. Son olarak Yunanistan’ın AEK takımında kalecilik yapan Yunus Özmusul da asker selamı verdiği için kadro dışı bırakıldı. Mehmetçik’e selam gönderen Türk sporculara yönelik trajikomik uygulamalara imza atan Avrupa ülkelerine tepki gösteren AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, “Asker selamı bizim milli bir değerimizdir. Genç sporcularımızın da bu değerlerimize sahip çıkması bizi sevindiriyor. Ama Avrupa bu selamdan korkacak kadar aciz bir duruma gelmiştir” dedi. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da, “Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla asker selamı veren sporcularımıza karşı yapılan bu tür girişimler çok büyük bir hataya sebebiyet verebilir” diye konuştu.