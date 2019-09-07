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’Mehmetçik’in isim babasına büyük saygısızlık

Mehmetçiğin isim babası olarak bilinen Mehmet Çavuş için düzenlenen ve Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Bahçeli köyünde bulunan müzeye hırsızlık girişiminde bulunuldu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:42
’Mehmetçik’in isim babasına büyük saygısızlık

Mehmetçiğin isim babası olarak bilinen Mehmet Çavuş için düzenlenen ve Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Bahçeli köyünde bulunan müzeye hırsızlık girişiminde bulunuldu.


Öğle saatlerinde vatandaşların cuma namazında olduğu esnada gerçekleşen olayda, kapı ve camları zorlayan kişi ya da kişiler bu çabalarında başarılı olamayınca, pencere camını kırarak içeri girmeye çalıştı. Alarmın çalması ile panikleyip kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için jandarma ekipleri bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu.


Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkanı Necdet Özer konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihimize saygısı olmayan kişilerin giriştiği bu olay, alarmın devreye girmesi ile engellenmiştir. Jandarma ekiplerimiz olayla ilgili araştırmalarına devam etmektedir" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:42
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