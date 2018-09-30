Mehmetçik’e MEMED yol gösterecek

Savunma sanayiindeki yerlileştirme çalışmaları çok yönlü olarak sürüyor. Bu çabalar kapsamında MESAN tarafından üretilen mayın dedektörü güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Ar-Ge ile sonuca vardılar

Şirketin genel müdürü Mustafa Ünlü, hassas teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara paralel olarak faaliyet alanlarında ciddi çalışmalar başlattıklarını belirtti. Ünlü, şöyle konuştu: “Bu çalışmalar kapsamında, Ar-Ge ve Ür-Ge’si tamamen bize ait olmak üzere bir ticari işletme tarafından mayın tarama faaliyetlerinde kullanılacak ilk metal dedektörünü ürettik. İsmi de Memed olup Mehmetçik’ten geliyor. Bu ürünü üretirken de özellikle dünyadaki diğer rakipleriyle karşılaştırma fırsatımız oldu. Tamamen ordumuz ihtiyaçlarına özel, ordumuz talepleri çerçevesinde bir ürün geliştirdik ve birçok üründen teknik özellik açısından son derece üstün durumda.

Jandarma Genel Komutanlığına önümüzdeki hafta bir teslimatımız var. Özellikle Özel Mayın Arama Temizleme Birlikleri’nde kullanılması öngörülüyor şu an için. Dedektörümüz kolaylıkla taşınabilir ve her boydaki personel tarafından kullanılabilir şekilde tasarlandı. Volkanik, kireçli, killi gibi tüm toprak yapılarındaki bizim ülkemizde bunlardan çokça çeşitler bulunmakta, tamamında sorunsuz çalışacaktır. Testlerin tamamı yapıldı, teslimatları önümüzdeki hafta yapılacak.”

Mergen ile iddialı

Ünlü, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na dedektör eğitim sistemi MERGEN’i de geliştirdiklerini belirtti. MERGEN de, yenilikçi ve öncü olacak bir ürün olarak dikkat çekiyor.