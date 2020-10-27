Mehmetçik zırhlı araçlarla çocukları okula götürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’da görevli Türk askerinin, Rasulaynlı çocukları, teröristlerin mayın ve EYP’lerine karşı zırhlı araçlarla okullarına taşıdığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: “Eğitim her çocuğun hakkıdır. Kahraman Mehmetçik, terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarılan, okulları onarılarak yeniden eğitime açılan Rasulayn’daki çocukları, teröristlerin mayın ve EYP’lerine karşı zırhlı araçlarla okula taşıyor.”