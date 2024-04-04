Mehmetçik üzerinden çirkin provokasyon! MSB'den cevap!

Ağrı’da terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı DEM Parti’nin Belediye Başkan Adayı Hazal Aras ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık,

oy kullanmaya gelen asker ve polislere “Gaspçılar, hırsızlar” diyerek hakaret etti.

ÖZGÜR ÖZEL DE ARKA ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı açıklamada, hadlerini aşan gizli ittifak ortağı DEM Parti’ye destek verdi. Yerel seçimlerde görevli olan kolluk kuvveti ve rütbeli askerlerin oy kullanmasını manipüle edilen Özgür Özel, “Silahlı kuvvetler personeli bireysel olarak bu ayıptan sorumlu değildirler. Silahlı kuvvetlerin bir kısım personeli bu işe alet edildi.” diyerek kirli provokasyona arka çıktı.

MSB'DEN CEVAP!

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülere ilişkin olarak şunları söyledi:

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“18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Anayasamız ve ilgili mevzuat kapsamında silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Belirtilen statülerdeki personel dışında kalan profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personel ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir.”