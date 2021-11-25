Mehmetçik, teröristler nefes aldırmıyor

Tunceli'de güvenlik güçlerince son bir yılda düzenlenen Eren-7 Mercan Munzur ve Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonlarıyla 252 sığınak ve mağarayı imha ederek teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçiren Mehmetçik, terör örgütlerine lojistik açıdan ağır darbe vurdu.

Kentte Valilik koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen operasyonlarla bölücü terör örgütü mensuplarına karşı mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu çerçevede şehir merkezi kırsalı ile 7 ilçe kırsalında bir süre önce başlatılan Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu devam ediyor.

Kadın astsubayların yanı sıra jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının da yer aldığı operasyonda 72 timden oluşan yaklaşık 1060 personel görev yapıyor.

Sarp dağlarla çevrili kentte gece gündüz arazide kalan güvenlik güçleri, özel eğitimli köpekler ve son derece teknolojik ekipmanlarla teröristlerin izini sürüyor.

Silahlı insansız hava aracı (SİHA), insansız hava aracı (İHA) ve helikopterlerin de zaman zaman destek verdiği bu ve benzeri operasyonlarda terör örgütü, son bir yılda lojistik açıdan büyük zarara uğratıldı.

Bir haftada 72 sığınak ve mağara imha edildi

Son operasyonun başlatıldığı 19 Kasım'dan itibaren güvenlik güçleri, kent merkezi ve Ovacık'ta 13, Hozat'ta bir ve Nazımiye ilçesi kırsalında 9 olmak üzere önce 23 sığınağın yerini tespit etti.

Sığınaklara girerek teröristlerin barınma alanlarını yok eden güvenlik güçleri, aramalarda bomba atar mühimmatı, 2 HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 2 G3 şarjörü, biksi mühimmatı, 8 sırt çantası, 5 pil bloku, siren ses cihazı, 100 metre elektrik kablosu, el dürbünü, 4 küçük tüp, 8'li pil bloku ve çok sayıda yaşam malzemesini ele geçirdi.

Devam eden operasyonlarda bunların dışında 49 sığınak ve mağarayı daha tespit eden güvenlik güçleri, arama yaptı. Aramalar sonrası bunların da imha edilmesiyle kentte son bir haftada kullanılamaz hale getirilen sığınak ve mağaraların sayısı 72'ye yükseldi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kent kırsalında barındıkları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 19 Kasım'da Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nu başlattığı anımsatıldı.

Operasyonda şu ana kadar 67 sığınak ve 5 mağaranın imha edildiği belirtilen açıklamada, aramalarda RPG-7B roketatar, M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 el bombası, 2 RPG-7B roketatar mühimmatı, 40 milimetre bomba atar mühimmatı, 2 HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 2 G3 piyade tüfeği şarjörü, 5 M-19 piyade tüfeği şarjörü, 3 kalaşnikof şarjörü, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 150 M-16 piyade tüfeği fişeği, 7.62 milimetrelik biksi mühimmatı, 15 kilogram amonyum nitrat, ana imla hakkı, 4 el telsizi, 26 RPG-7B roketatar mühimmatı, 1200 metre elektrik kablosu, 2 el dürbünü, jeneratör, 15 büyük tüp, 20 piknik tüpü, 52 çift spor ayakkabı, 22 leşker kıyafeti, 47 pil bloku, 309 büyük pil, 12 sırt çantası, akü, 6 el feneri, 9 uyku tulumu, 2 dürbün çantası, 13 örgütsel doküman, 3 bağlantı kablosu, 5 araç şarj cihazı, 26 veri aktarım soketi, 20 şişe serum ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, kent kırsalında barındıkları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Teröristlerin kış üslenmesinin önüne geçiliyor

Operasyonlarla barınma alanları birer birer tahrip edilen ve lojistik açıdan darbe vurulan teröristlerin kış üslenmesinin önüne geçiliyor.

Güvenlik güçleri, kentte 5 Şubat ile 19 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda da teröristlerce kullanılan yaklaşık 180 sığınak ve mağarayı kullanılamaz hale getirdi.

Tunceli'de halen süren operasyonlarla bu yıl kent genelinde imha edilen sığınak ve mağaraların sayısı 252'ye ulaşmış oldu.

Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek ve kış üslenmelerini engellemek amacıyla güvenlik güçleri, operasyonlarını karadan ve havadan sürdürüyor.