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Mehmetçik Kut'ül Amare’de üzen ayrılık

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmetçik Kutul Amare'nin yayınlanan son bölümünde İngilizlere verilen baskında vurulan Sefer Çavuş şehit oldu.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:26
Mehmetçik Kut'ül Amare’de üzen ayrılık

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmetçik Kut'ül Amare, Sefer Çavuş’un şehit olduğu, Yüzbaşı Şefik’in vurulduğu ve Üsküplü’nün tutuklandığı heyecan ve aksiyon dolu bölümüyle izleyenleri ekrana bağladı.

Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Kamil Aydın’ın yaptığı Mehmetçik Kut'ül Amare’nin yayınlanan son bölümünde İngilizlere verilen baskında vurulan Sefer Çavuş şehit oldu. Sefer Çavuş’un cenazesi ve Üsküplü’nün Sefer Çavuş’un mezarı başında yaptığı konuşma izleyenleri duygulandırdı.

ÜSKÜPLÜ-ŞEFİK VE COX-BARRET ÇATIŞMASI

Üsküplü’nün Teğmen Ali’nin stratejik ani baskınıyla İngilizlerin uğradığı bozgun Cox ile General Barret’i birbirine düşürürken, Yüzbaşı Şefik görüş ayrılığı yaşadığı Üsküplü’yü emre itaatsizlik suçundan tutukladı. Hırslarına yenilen Yüzbaşı Şefik, Victoria’yı öldürüp onun üzerinden Arap aşiretleriyle oyun kuran Cox’un tuzağına düştü. Yüzbaşı Şefik, tuzaktan ağır yaralı olarak kurtulurken, Mehmet ve Said yaptıkları planla Üsküplü’yü nezaretten kaçırdı. Mehmet, sevdiği Zeynep’i ninesi Efsa Hatun’dan isterken Efsa Hatun’un Zeynep’i vermemesi Mehmet, Hüsrev Pehlivan ve Üsküplü’yü şaşkına uğrattı.

Hırsları nedeniyle Cox’un tuzağına düşüp ağır yaralanan Yüzbaşı Şefik’in akıbeti ne olacak ? Cox, General Barret tarafından tutuklanırken nezaretten kaçan Üsküplü’nün İngilizlere karşı yeni hamlesi ne olacak? Victoria’nın ölümünden Türkleri sorumlu tutan Neccar, intikamını almak için neler yapacak? Efsa Hatun’un tavrıyla sarsılan Zeynep ve Mehmet kavuşabilecek mi? Bu ve daha fazla soru Mehmetçik Kut’ül Amare’nin 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak yeni bölümünde yanıt bulacak.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 18:26
  1. Aydın
  2. Mehmetçik Kut'ül Amare
  3. Sefer Çavuş
  4. Kut'ül Amare
  5. Mehmetçik

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