Mehmetçik Kut'ül Amare isim değiştirdi! İşte 'Kutlu Zafer'in 1. bölüm fragmanı

TRT1’de geçtiğimiz sezon başlayan ve yeni sezona 23 Ekim Salı akşamı girecek olan Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin ismi Mehmetçik Kutlu Zafer olarak değiştirildi.



Üstelik yeni günü de Salı olarak belirlendi. Dizinin tanıtımını izleyenler, adeta bambaşka bir dizi izliyormuş hissine kapıldılar. Kadroya yeni katılan oyuncularla birlikte dizi öylesine değişti ki tanıtımıyla da heyecan yarattı.

Vatan Gazetesi’nden Oya Doğan da Mehmetçik Kut'ül Amare’nin uğradığı değişimi köşesinde şöyle yazdı:

“Mehmet Bozdağ’ın hem yapımcılığını, hem de senaristliğini, Kamil Aydın’ın yönetmenliğini üstlendiği Mehmetçik: Kut’ül Amare dizisi hem gün, hem de isim değiştirdi. Bundan sonra Mehmetçik: Kutlu Zafer adıyla salı akşamları ekrana gelecek. Üstelik ilk bölümü 23 Ekim Salı günü yayınlanacak. Tanıtımı fazlasıyla dikkat çekti, üstelik yepyeni bir dizi başlıyormuş gibi hissettirdi. Salı akşamı kumandanın hakimi Kadın, bakalım Mehmetçik ekrana erkek izleyiciyi toplayabilecek mi?”