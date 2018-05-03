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Mehmetçik Kut'ül Amare dizisindeki Üsküplü Ali kimdir?

Üsküplü Ali güçlü ve deneyimli bir Türk subayıdır. Kut’ül Amare direnişinde çok önemli ve kilit bir rol oynayacaktır. Aslen Üsküp’lü olduğu için ona Üsküplü denmiştir.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:25
Mehmetçik Kut'ül Amare dizisindeki Üsküplü Ali kimdir?

Mehmetçik Kutül Amare oyuncularından Üsküplü kimdir, Üsküplü'nün tarihteki yeri ve önemi nedir? İzleyiciler tarafından merak ediliyor. 

Aslen Üsküp’lü olduğu için ona Üsküplü denmiştir. Dizide Üsküplü Ali karakterini İsmail Hacıoğlu oynuyor. Üsküplü güçlü ve deneyimli bir Türk subayıdır. Kut’ül Amare direnişinde çok önemli ve kilit bir rol oynayacaktır.

MEHMETÇİK KUTÜL AMARE DİZİSİNİN KONUSU

Mehmetçik Kut’ül-Amare dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı Devleti'nde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor.

Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu’na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.

İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kut’ül Amare Zaferi’ni konu alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her anı heyecan, aksiyon ve derin duygularla yoğrulmuş hikâyesiyle seyirciyle buluşacaktır. Bunun yanında Mehmet’in, vatan için canını ortaya koyarken karşısına çıkacak Zeynep ile yaşayacakları sevda ise, çöle yazılan bir aşk destanı olacaktır.

Mehmet, başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu Osmancık Taburu’yla birlikte Arap coğrafyasında büyük bir mücadele gösterecektir. Bölgede yaptıklarıyla Osmancık Taburu içinde büyük bir kahraman haline gelecektir. Mehmet kahramanlıkları İngilizlerin oyunlarını bozacak ve Kut’ül Amare destanının mimarı olacaktır.

Osmanlı Devleti’nin, İngilizleri Kut’ül-Amare’de kuşatıp teslim almasında canını ortaya koyacak olan Mehmet ile birlikte Osmancık Taburu’nun diğer kahraman askerleri de yakından tanıtılacaktır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti askerleriyle, İngiliz askerleri arasında çöllerde, dağ başlarında, nehirlerde yaşanan amansız mücadele tarihi kaynaklara dayanılarak anlatılacaktır.

KUTÜL AMARE ÜSKÜPLÜ KİMDİR?

Aslen Üsküp’lü olduğu için ona Üsküplü denmiştir. Dizide Üsküplü karakterine İsmail Hacıoğlu hayat veriyor. Üsküplü güçlü ve deneyimli bir Türk subayıdır. Kut’ül Amare direnişinde çok önemli ve kilit bir rol oynayacaktır.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 22:25
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  3. Mehmetçik Kut’ül-Amare
  4. Osmanlı Devleti
  5. Süleyman Askeri
  6. Osmancık Taburu
  7. Kut’ül Amare Zaferi
  8. İngiliz askerleri
  9. Üsküplü Mehmet kimdir

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