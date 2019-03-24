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Mehmetçik hazır kıta

Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki teröristlerin temizlenmesi için diplomasi trafiği devam ederken, Mehmetçik sınırda hazırlıklarını tamamlayarak hazır olda bekliyor.

24 Mart 2019 Pazar 11:24
Mehmetçik hazır kıta

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), terör örgütü PKK/YPG’nin Münbiç başta olmak üzere, Tel Abyat ve Fırat’ın doğusundaki teröristlerini temizlemek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Türkiye’nin kuzey sınırlarını tehdit eden, işgal ettiği topraklardaki bölge halkına zulüm eden terör örgütü PKK’nın bölgeden temizlenmesi için bir taraftan diplomasi trafiği devam ederken diğer taraftan da askeri harekat hazırlığı devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “Barışçıl yollarla, diyalogla problemlerin çözülmesini arzu etmekle birlikte gerektiğinde ‘ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışı içinde milli planlarımızı da uygulayabileceğimizi bütün dünyaya bildirdik” ifadeleriyle masada uzlaşma olmaması durumunda, sınırda hazırlıklarını tamamlayan birliklerle askeri harekatın başlayacağına işaret etti. ABD Başkanı Donald  Trump’un, “Yaklaşık 2 senedir ABD başkanıyım, gerçekten aşama kaydettik ve DAEŞ’i yendik. Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi” açıklamasının ardından yaklaşık dört ay geçti. Bu süre içerisinde ABD, askeri birliklerini çekmek yerine terör örgütü PKK/YPG’ye yine silah, mühimmat ve araç gereç yardımları yapmayı sürdürdü. ABD’nin bölgedeki terör örgütleri ile işbirliği yaparak çekilme konusunda direnen komutanlarının oyalama taktiği terör örgütüne cesaret verirken, terör örgütü PKK/YPG de ABD’nin şemsiyesi altından bölgedeki Türk birliklerini taciz etmeye devam etti.

Kaçtıkları bölgeden saldırıyorlar

Terör örgütü PKK/YPG Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı harekatı sırasında kaçtığı Tel Abyad ve Minnag Havaalanı bölgesinden bölgenin güvenliğini sağlayan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk birliklerinin bulunduğu bölgelere taciz ateşinde bulunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün terör bölgesinden saldırılması üzerine Mehmetçik top ve obüs atışları ile terör örgütü mevzilerine misli ile karşılık vererek, bölgedeki terör mevzi ve barınaklarını imha etti.

Teröristler de ‘DAEŞ bitti’ diyor

Terör örgütü PKK/YPG ABD’nin bölgede bulunma amacı olan DAEŞ terör örgütünün bittiğini ilan ederek, “DAEŞ’in elindeki son toprakları da aldık” açıklamasında bulunarak sözde zafer kazandığını açıkladı. ABD’nin bölgede bulunma sebebinin ortadan tamamen kalktığını belirten askeri kaynaklar, “Artık ABD’nin askerlerini, terör örgütüne verdiği silahlarla birlikte çekme zamanın geldi. Aksi taktirde Türkiye, terör örgütü ile mücadele ve angajman kuralları çerçevesinde her an harekata başlayabilir” açıklamasında bulundular.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 11:24
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  2. PKK/YPG
  3. Fırat’ın doğusu
  4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
  5. ABD Başkanı DonaldTrump
  6. Zeytin Dalı harekatı
  7. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)

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