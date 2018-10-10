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Mehmetçik el öpüp hayır duası alıyor

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Doğu Karadeniz kırsalında terörle mücadele faaliyetlerini etkin şekilde sürdürüyor. Vatandaşların sevgisiyle karşılaşan timlerin yaşam malzemesi bırakmamaları uyarılarına vatandaşlar da destek ve hayır duası ile karşılık veriyor.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:06

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Doğu Karadeniz kırsalında terörle mücadele faaliyetlerini etkin şekilde sürdürüyor. Gümüşhane kırsalındaki jandarma birliklerinin operasyonlarına, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önceki yıllardaki meskun mahal operasyonları ile terörle mücadele kapsamındaki birçok operasyona katılarak tecrübe kazanan Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne bağlı PÖH timleride etkin şekilde destek veriyor. Kırsalda 24 saat esasına göre koordineli olarak arama-tarama, nöbet ve gözlem faaliyeti yürüten PÖH'ler, termal kameralı zırhlı araç desteğiyle pusu ve gözlem faaliyetlerini zorlu arazi koşullarına rağmen ara vermeden sürdürüyor.

Gördüğüm zaman onlara sarılasım geliyor

Vatandaşların sevgisiyle karşılaşan timlerin yaşam malzemesi bırakmamaları uyarılarına vatandaşlar da destek ve hayır duası ile karşılık veriyor. Polis özel harekat timlerinin kapısına giderek el öpüp uyarıda bulunduğu yaylacılardan 69 yaşındaki Seniha Algan, özel harekatçılara dua ederek her türlü isteklerinde yanlarında olduklarını söyledi. Güvenlik güçlerine her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını ifade eden Algan, "Allah ömrünüze bereket versin. Siz ne derseniz bizim ona boynumuz kıldan incedir. Sizler bizim evladımızsınız. Bizim bekçilerimizsiniz. Allah size kaza bela göstermesin. Sizleri gördüm mü sarılasım geliyor"sözleriyle duygularını dile getirdi. Kapısını çalarak yayla evinde yaşam malzemesi bırakmaması konusunda uyarılan 67 yaşındaki Adil Ayaz da sevgi gösterisiyle karşıladığı PÖH'lere yaylayı terk ederken evinde yaşam malzemesi bırakmama sözü verdi. Yaylacılardan 55 yaşındaki Fatma Gürsoyise sevgi gösterip su ikram ettiği özel harekat timlerinin isteklerini yerine getireceğini belirterek, güvenlik güçlerine dualar etti.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 14:06
  1. Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü
  2. Polis Özel Harekat (PÖH) timleri

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