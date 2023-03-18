Mehmetçik, Çanakkale şehitlerini mevlit ile yâd etti

Mehmetçik, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü’nün 108’inci yılı dolayısıyla, şehitler ve yaşanan depremde hayatını kaybedenler için İstanbul’da mevlit programı düzenledi.

Mehmetçik Vakfınca, İstanbul’daki Şişli, Pendik 15 Temmuz Şehitler ve Güngören Yeşil Camii ile Adana’nın Seyhan ilçesindeki Yağ Camii'nde de cuma namazı öncesi mevlit okutuldu.

Camilerde Kur’an-ı Kerim ve dualar okundu, ilahiler söylendi. Ayrıca, namaz çıkışında şehitler ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için lokma ikram edildi.