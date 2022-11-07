Mehmetçik askeri helikopterle PKK'lılara bildiri dağıttı! "Ölüm korkusu yaşamak yerine.."

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK'lı teröristlere Kürtçe ve Türkçe yazılı bildiri dağıtıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sınır ötesi ve yurt içinde terörle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Silahlı mücadelenin yanı sıra "teslim olun" çağrısı yapılıyor!

PKK'lı teröristlerle bir yandan silahlı mücadeleyi sürdüren TSK, diğer yandan da teröristlere teslim olmaları çağrısında bulunuyor.

Mehmetçik, teröristlerin geçiş bölgelerinin olduğu Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki dağlara askeri helikopterlerle bildiri attı.

Kürtçe ve Türkçe basılan iki ayrı bildiride şu ifadeler yer aldı:

Liderlerin seni bırakıp kendi canlarını düşünerek kaçtı. Annen sana sarılsın! Gözyaşları artık son bulsun! Ailelerine kavuşan arkadaşların gibi sen de ailene kavuş. Gençliğini seni kullananlara heba etme. Ölüm korkusuyla yaşamak yerine, ailene kavuş, huzur içinde yaşa.