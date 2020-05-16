Mehmetçik, 65 yaş üstüne vefa hizmetini sürdürüyor

Elazığ’da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunup köy ve mezra da yaşayanların her türlü taleplerini Vefa Sosyal Destek Grubu olarak yerine getiren jandarma ekipleri, sosyal destek ödemeleri ile maaşlarını da çekerek kendilerine ulaştırıyor.

Korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanların talepleri valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Gurubu tarafından yerine getirilmeye devam ediyor. Kent merkezinde, polis,vakıf, zabıta ve diğer kurumlardan personellerin yer aldığı grupta, jandarma ekipleri de kırsal kesimdeki vatandaşlara ulaşıyor. Köy ve mezra gibi kırsal alanda yaşayan vatandaşların taleplerini yerine getiren Mehmetçik, sosyal destek ödemeleri ile maaşlarını çektikleri vatandaşlara kapı kapı giderek teslimat yapıyor.

Eşiyle birlikte yaşayan 93 yaşındaki Neşat Birkent’in de maaşını jandarma ekipleri çekerek kendisine teslim etti. Birkent, kapılarına kadar hizmet veren Mehmetçiğe teşekkür etti.