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Gündem Mehmetçik 5 teröristi işte böyle imha etti!
Gündem

Mehmetçik 5 teröristi işte böyle imha etti!

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 14:18:00 -

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak merkez ilçeye bağlı Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat (JÖH) ve komando birlikleriyle "Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu" başlatıldı.

Etkisiz hale getirilen 5 teröristten 2'sinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı belirtildi. 

Teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde takım sorumlusu olarak faaliyet gösteren "Evrim Cembeli" kod adlı Menice Özkan olduğu ve 6 Mayıs 2018'de Şırnak-Güçlükonak-Yağızoymak bölgesinde zırhlı aracın geçişi sırasında EYP ile saldırı eylemine katıldığı tespit edildi.

Diğer teröristin de "Tekoşin Cudi" kod adlı Edibe Kündün olduğu ve sözde Botan Eyaleti Gabar (Küpeli) bölgesinde örgütün erzak, malzeme, silah ve mühimmat depolarının sorumluluğunu yaptığı kaydedildi.

 

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