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Mehmetçik, 2 kişiyi Suriye'ye geçerken enselendi! Bakın kim çıktılar

Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin hudut birliklerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 18:18:00 - 2021-05-22 18:29:26
Mehmetçik, 2 kişiyi Suriye'ye geçerken enselendi! Bakın kim çıktılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin'deki hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yakalananlardan birinin PKK/YPG terör örgütüne katılacak şahısların geçişlerini organize ettiği, diğerinin ise terör örgütüne katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

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