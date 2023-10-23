Mehmetçiğin konumunun tartışmaya kapalı olduğunu söyleyen İYİ Partili Zorlu: İsrail ve destekçileri daha kanlı saldırılara kalkışabilir

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Mehmetçiğin konumu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır. Mehmetçiğin sınırların dışında görevlendirilmesi ancak vatanımızın bölünmez bütünlüğüne bir tehdit olması halinde değerlendirilir" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Başkanlık Divanı toplantısının ardından genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, atanamayan öğretmenler sorununun çözülmediğini belirterek, "Atanamayan öğretmenlerin bu konudaki gösteri ve eylemleri sonuç getirmediği gibi ağır ithamlarla da karşı karşıya kalmaktadırlar. Toplumda taksi şoförlüğünden tutun da çaycılık, kargoculuk, kasiyerliğe kadar çeşitli alanlarda atanamayan öğretmenleri görmemiz mümkündür. Onlar, yüksek tahsilli işsizler ordusuna katılmanın bedelini ödüyor. Hak etmedikleri yerlerde çalışarak da geleceklerinden umutlarını yitirmek üzereler. Mülakat sistemini kaldıracaklarını taahhüt etmelerine rağmen, bunu perçinleyecek adımlar atıyorlar. Oysa öğretmenlerimiz mülakat konusunda endişeliler. Siz ne kadar içeriğini çeşitlendirseniz de geçmişteki kötü uygulamalarınız sebebiyle adalet duygusu sarsılmış ve güven kalmamıştır. Yapmanız gereken bu okullarımızın kalitesini artırarak, öğrenim dönemleri boyunca varmak istediğiniz donanımı kazandırmaktır. İşte o vakit hem öğretmenlik mesleğini hak ettiği konuma hem de eğitim sistemini öğrencilerimize yakışır bir noktaya taşımış olacaksınız" dedi.

'TÜM DÜNYA HAREKETE GEÇMELİ'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Zorlu, "Ne yazık ki gelinen aşamada İsrail kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef alarak olayı savaş olmaktan çıkarmış, asıl kendileri teröre alan açmışlardır. Netanyahu yönetimi meşru müdafaa hakkını bir terör kötülüğüne çevirmiştir. İsrail'in ve destekçilerinin bu katliamları aklarcasına yaptıkları savunmalar ise ilerleyen süreçte daha kanlı saldırılara kalkışabileceklerinin göstergesidir. İnsanların acımasızca katledilmesine sessiz kalamayacağız. Türkiye ve başta bölge ülkeleri olmak üzere, tüm dünya bu duruma son vermek adına harekete geçmelidir. Mehmetçiğin konumu ise bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır. Mehmetçiğin sınırların dışında görevlendirilmesi ancak vatanımızın bölünmez bütünlüğüne bir tehdit olması halinde değerlendirilir" açıklamasında bulundu.

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İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı'nca Gazze'ye ulaştırmak üzere, Meral Akşener'in himayesinde bir yardım çalışması başlattıklarını duyuran Zorlu, "Dış ilişkiler başkanlığımız ve ayrıca Balıkesir Milletvekilimiz Turhan Çömez de süreci hızlandırmak üzere görüşmelere başlamıştır. Partimizin Gençlik Kolları ve İstanbul İl Başkanlığı, bu ilde toplanmak üzere yardımların toplanmasını koordine edecek bir çalışma grubunu tesis etti. Bununla ilgili bir yer de tahsis edildi. Bu kapsamda bir kargo uçağı kiralamak üzere THY ile görüşme halindeyiz. Mısır üzerinden kara yolu ile Refah Kapısı'na ulaşımın imkanları da araştırılmaktadır. Şartların uygun olması durumunda, Gazze'de bir sahra hastanesi kurabilmek için koordinasyon çalışmalarımız sürmektedir. Bugün AFAD Başkanlığı ile görüştük. Kendilerinin cevaplarını bekliyoruz" dedi.

'BÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL'

Zorlu, eski İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, yerel seçimlere yönelik İYİ Parti'nin AK Parti ile anlaştığına dair iddiasını sorması üzerine, "Bu iddiaların ciddiye alınacak bir yanı yok. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Bu iddiayı ortaya atanlara şu soruyu sormak isterim; CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı belli mi? Bu konuda bazı kafa karışıklıkları var. Bu konuyu daha fazla irdelemelerini tavsiye ediyorum" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da 6'lı masayı oluşturan partilerin il ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldiğine yönelik haberler hatırlatılan Zorlu, "Bizim hiçbir yetkilimiz, temsilcimiz bahsedilen toplantıda yer almadı. Herhangi bir davet de tarafımıza gönderilmemiştir" dedi.