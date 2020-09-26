Mehmetçiğin güvenliği için "el bombası kesesi" geliştirildi

GAZİANTEP (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Güvenlik güçlerine muharebe sahasında avantaj sağlayacak çözümler geliştiren Türk savunma sanayisi, bunlara "el bombası kesesini" ekledi.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020 etkinliğinde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Güleryüz, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında belki de en önemli organizasyon olarak değerlendirilebilecek TEKNOFEST'e ilk günden beri her türlü katkıyı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. STM olarak geçen yıl etkinlikte Dünya Drone Şampiyonası yürütücülüğünü gerçekleştirdiklerini anımsatan Güleryüz, bu yıl da Türkiye Drone Şampiyonası yürütücülüğünü üstlendiklerini belirtti.

Güleryüz, savunma sanayisindeki en önemli konunun yerli ve milli katkıyı artırabilmek olduğuna işaret ederek bunun da gençlerle yapılabileceğini bildirdi.

Türkiye'nin bazı platform programlarında ve büyük projelerde belli aşamalara geldiğine, yurt dışına ihracatlar da yapmaya başladığına dikkati çeken Güleryüz, "Teknoloji bir taraftan sürekli gelişiyor. Yeni teknolojileri takip edebilmek için de gençlerimizin yaratıcılığına, bilgi birikimlerine ve vizyonlarına ihtiyacımız var. Gençleri bu anlamda özellikle teknolojik düşünmeye yönlendiren ve savunma sanayisi konularını da kapsayabilecek alanlarda ufak projelerle de olsa başlayıp gelecekteki çok daha büyük projelerde imkan yaratabilecek bir altyapı sağladığı için TEKNOFEST çok önemli. Bunun paydaşlarından biri olmaktan çok büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz." dedi.

- Basit ama fark yaratan ürünler

STM'nin 1991 yılında Savunma Sanayii İcra Kurulu kararıyla kurulduğunu hatırlatan Güleryüz, şirketin Türkiye'de bulunmayan teknoloji alanlarına yatırım yapabilmek, bu konularda insan kaynağı gelişimi sağlamak, sistem mühendisliği ve proje yönetimi alanlarında bilgi birikimi oluşturmak için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Güleryüz, savunma sanayisinde ağır teknoloji içeren alanlarda STM dahil birçok firmanın yatırım yaptığını ve ürünler geliştirdiğini söyledi. Buradaki en büyük motivasyonlarının Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını hızlı ve milli çözümlerle giderebilmek ve avantaj sağlamak olduğunu vurgulayan Güleryüz, "Teknoloji bunların çok önemli ayaklarından bir tanesi fakat kimi ürünler var ki çok yüksek teknoloji içermese veya yapılması nispeten basit gibi gözükse bile sahada çok ciddi fark yaratabiliyor." diye konuştu.

- Ağır silahlardaki zorluk hafifledi

Bunun bir örneği olarak yakın zamanda "taşınabilir mühimmat sistemleri" geliştirerek Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiklerini belirten Güleryüz, şunları söyledi:

"Geliştirdiğimiz taşınabilir mühimmat sistemleri aslında çok kompleks ürünler değil fakat mekanik tasarım ve hafiflik gibi detaylarda hala ciddi mühendislik içeren bu ürünler üzerinde yaklaşık 1 senedir çalışıyoruz. Ar-Ge faaliyetleriyle özellikle sahadan, kullanan kişilerden geri besleme alarak ne tarz ihtiyaçlar var, bunları ne şekilde giderebiliriz gibi çok detaylı çalışmalar yaptık. Ağır silahlarda en büyük zorluklardan birini mermilerin taşındığı mayonların arazideki kullanımlarda takılması oluşturuyor. Bunun yanında taşınma zorluğu, atış sırasında gerekirse bir kişinin bunu tutması gibi birçok kompleks sorunlar var. Bunu giderebilmek için böyle bir ürün geliştirdiğimizde askerimizin atış gücünü artırmış oluyoruz. Bu sistemlerle kesintisiz 400 atış yapabiliyorsunuz. Bu atış gücü anlamında çok önemli bir faktör ve bu sayede askerimiz üstünlük sağlayacaktır."

Güleryüz, bu tür alanlarda olmaya, çözümler üretmeye devam edecekleri bilgisini vererek güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman kompleks, çok yoğun mühendislik içeren veya çok büyük platformlar gerekmediğini dile getirdi.

- El bombası kullanımı kolaylaşacak

Ufak mühendislik detaylarıyla sahadaki askerler için çok ciddi fark yaratabildiklerini düşündüklerini vurgulayan Güleryüz, şunları kaydetti:

"Benzer ürünler konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Örneğin el bombası kesesi adını verdiğimiz bir ürünümüz var. Buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi askerlerin üzerinde taşıması sırasında el bombalarının takılı kalması. Bunun yanında pimi çekip el bombasını atabilmek için silahı yere bırakmak durumunda kalınabiliyor. Geliştirdiğimiz el bombası kesesi hem güvenli şekilde el bombasının taşınmasını hem de tek elle güvenli şekilde alınıp atılmasını sağlayacak. Böylece askerimize avantajlar sunacağız. Bu alanlarda silahlı kuvvetlerimizden geri dönüşler, gazilerimizden, çatışmalarda bulunmuş personelden geri beslemeler alarak ürünler geliştirme devam edeceğiz."