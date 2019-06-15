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Mehmet Yüksel: “Kimsenin adamı değiliz”

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, kendisine yönelik, ’birinin adamısın’ gibi söylemler olduğunu belirterek, “Biz baştan beri söylediğimiz gibi kimsenin adamı değiliz” dedi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 18:17
Mehmet Yüksel: “Kimsenin adamı değiliz”

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Mehmet Yüksel, kendisine yönelik, ’birinin adamısın’ gibi söylemler olduğunu belirterek, “Biz baştan beri söylediğimiz gibi kimsenin adamı değiliz” dedi.


Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Yüksel, kulübü ve Karabükspor’u sevdiği için bu yola çıktığını ifade ederek, “Sedat bey ile bir beraberliğimiz oldu. Ondan sonra bir kongre yaparak seçilmiş olan ben ve yönetimim o günden beri görevimizin başındayız. Biz kulübün yanında ve arkasındayız. Nereye kadar giderse de götürmek için buradayız” şeklinde konuştu.


’Kulübün geçmişi ile ilgili herkesin gözünde soyuldu, burada hırsızlık var, gün yüzüne çıkacak, birinin adamısın gibi konular geçiyor’ diyen Yüksel, “Biz baştan beri söylediğimiz gibi kimsenin adamı değiliz, Karabükspor sevdalısıyız. Bundan sonra mücadelemiz daha farklı olacak. Hırsızları da bulacağız. Dışarıda da mücadele edeceğiz. Aynı zamanda sahada da Karabükspor’u iyi bir yerlere getirmek için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Geçmişte yapılan hataları daha yeni yeni görmeye başladıklarını dile getiren Başkan Yüksel, “Bundan sonra o hataları yapmamak için elimizden gelen ne varsayapacağız yönetim olarak. Personelin tümünün tazminatını vererek işten ayırdık. Şu anda hiçbir personelimizin ve topçumuzun kulüpten alacağız yoktur. Bundan sonra yaptığımız masrafları daha bilinçli yapacağız” diye konuştu.


Hocamızı belirleyip temmuz başı gibi sezonumuz başlamış olacak. Hocalarımızı ve oyuncularımızı çağırıp programlarımızı yapmaya başlayacağız. Daha eksilerimizi gördüğümüz için maaş artı prim sistemi ile oyuncularla oynayacağız. Şu ana kadar hiçbir futbolcumuza resmi olarak teklif yoktur.



“Sendikadan kesilen payımız verilmedi”


Yüksel, sendikadan kesilen bir payları olduklarını ancak bu paraların 4 aydır verilmediğini söyleyerek, “Ama işçi bordrolarına bakıldığı zaman Karabükspor için kesilen para olarak gözüküyor. KARDEMİR’e sorduğumuzda, ’sendika müsaade etmiyor’ diyor. Sendikaya sorduğumuzda, ’KARDEMİR müsaade etmiyor’ diyor. Biz bunun da mücadelesini vereceğiz. Gerekiyorsa KARDEMİR’de çalışan arkadaşlarımıza bu para bize gelmediği için dilekçe versinler, kesilen paraları da kendileri alsınlar” diye konuştu.


Kendi döneminde FIFA’dan gelen bir para olduğunu ve bunun için şikayette bulunulduğunu kaydeden Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, yapılan incelemenin ardından sıkıntı olmadığının ortaya çıktığını belirtti.


Karabükspor olarak birinci hedeflerinin 2B’de kalmak ve bir üst lige çıkmak olduğunu belirten Yüksel, “İç piyasadaki topçuları halletme potansiyeli var ama FIFA’dan gelecek davalar ve dosyalar var. FIFA’dan nasıl sonuç çıkacak, sezon başında mı, sonunda mı çıkar bilemediğimiz için yüzde yüz plan yapmış değiliz” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 18:17
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