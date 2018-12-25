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Mehmet Yiğiner'den TSYD Ankara Şubesi'ne ziyaret

- MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner: "Başkent futbolunu ve sporunu daha yukarılara taşımak için birlikte çalışacağız"

25 Aralık 2018 Salı 15:10
Mehmet Yiğiner'den TSYD Ankara Şubesi'ne ziyaret


ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, beraberindeki heyetle Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'ni ziyaret etti.

Başkan Yiğiner, burada yaptığı açıklamada, görev süresinde başkente yakışır bir ekip oluşturmak için çalıştıklarını ve TSYD Ankara Şubesi ile de iş birliklerinin devam edeceğini belirterek, "Başkent futbolunu ve sporunu daha yukarılara taşımak için birlikte çalışacağız." dedi.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ankara Şubesi olarak Ankara futbolunun ve sporunun destekleyicisiyiz. Kentin büyün dinamikleriyle omuz omuza Türk sporuna hizmet etmek istiyoruz. Bu da ancak dayanışma ve iş birliktelikleriyle sağlanabilir. Bu hususta önemli yol aldığımıza inanıyorum. Bundan sonra Türk sporu için aynı hedef doğrultusunda yürüyeceğiz." diye konuştu.

Görüşmeye Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ile Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız da katıldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:10
  1. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner
  2. TSYD Ankara Şubesi
  3. TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru
  4. ziyaret

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