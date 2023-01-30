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Gündem Mehmet Uçum'dan 6'lı masaya 'adaylık' cevabı
Gündem

Mehmet Uçum'dan 6'lı masaya 'adaylık' cevabı

Türk Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, son konuşmasında siyasi arenada altılı masa'nın 26 Ocak'a kadar tartışma konusu yapmadığını, ancak 2023 seçimlerinde muhalefetin kazanamayacağının görülmesi sonucu tutumlarının değiştiğini söyledi. Uçum, Anayasa'nın 101. Maddesinin değişerek yeniden kabul edildiğini ve 2018'de hükümet modelinin başkanlık sistemine geçtiğini belirtti. Başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki kez seçilebilecek kişi olarak sınırlandı. Uçum, Türkiye'nin bütünlüğüne sahip çıkmamız gerektiğini ve Meclis'e talip olamamanın devletine sahip çıkmamanın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 21:47:00 - 2023-01-30 22:19:54
Mehmet Uçum'dan 6'lı masaya 'adaylık' cevabı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. 6'lı masaya adaylık mesajı veren Mehmet Uçum, " Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık sisteminin ilk başkanıdır. Bu seçim ikinci başkanlık seçimi." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un konuşmasından satır başları şöyle; Altılı masa bu konuyu 26 Ocak'a kadar siyasi alanın tartışma konusu yapmamıştı. Birdenbire bu tutum değişikliğinin altılı masanın kendi iradesiyle olduğunu düşünmüyorum. 2023 seçimlerinde muhalefetin büyük ihtimalle kazanamayacağı görüldü. Seçimlerin hukuken tartışılmasını strateji olarak gündeme getirdiler. 2019'dan beri bu tartışmalar o zamandan beri kulak vermeyip şu anda vermeleri manidar.

Bu özün nasıl ortaya çıktığına bakmamız lazım. Bu madde Anayasa'nın 101.maddesi. Bir kimse en fazla 2 kez seçilebilir diyor. Anayasa'nın 101. maddesi eski ve yeni olarak 2 ayrı 101. madde. Eski 101. madde tümden değiştirilerek baştan itibaren yeniden kabul edildi. Bu yeni 101. madde birlikte yapılacak ilk TBMM ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başladığı tarihte yürürlüğe girer. Bu şu anlama geliyor, Türkiye'de birlikte yapılacak seçim 2018'de yapıldı. Bu madde 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girdi. 2014 seçimi birlikte yapılan bir seçim miydi? Değil. Bu 101'in yürürlüğe girdiği tarihin esası birlikte yapılan seçimlerle alakalıdır.

Türkiye 2018 yılında hükümet modeli değişti. Sayın Erdoğan, parlamenter sistemin son cumhurbaşkanıdır başkanlık sisteminin ilk başkanıdır. 2018'den sonra biz başkanlık sistemine geçtik. Yeni 101'de iki kez seçilecek kişinin başkan olarak iki kez seçilmesini sınırlamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık sisteminin ilk başkanıdır. Bu seçim ikinci başkanlık seçimi. Kamu hukuku statüsü değişti.

Sen önce devletine sahip çıkacaksın. Devleti kategorik olarak karşına alarak Meclis'e talip olamazsın. Bizim Türkiye fikrinde hakikaten ortaklaşmamız lazım. Biz önce Türkiye'nin bütünlüğüne sahip çıkalım.

Yepyeni bir 101 ortaya çıktı

Yeni sistemde Meclis ve Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Siyaset hukunda fesih kararını alan iradeyi etkilemez. Cumhurbaşkanı ne yapıyor seçimin yenilenmesine karar veriyor, birlikte seçime gidiyorlar. Biz parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtik. Yepyeni bir 101 ortaya çıktı. Sistemin bütün esasları değişti.

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