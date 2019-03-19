Mehmet Tosun’un mahalle toplantıları miting havasında devam ediyor

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, vatandaşlarla mahalle toplantılarında bir araya gelmeye devim ediyor. Yalı Çiftlik Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Tosun, burada da yoğun ile ve destekle karşılandı.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Mehmet Tosun ve ekibi, Yalı Çiftlik Mahallesinde de 7’den 70’e coşkulu bir kalabalıkla karşılandı. Miting havasında geçen mahalle toplantısındaki konuşmasına merhum İsmail Altındağ’ı anarak başlayan Mehmet Tosun şunları söyledi; “Hepimizin malumu Yalı beldemizin 15 yıl belediye başkanlığını yapmış ve yaklaşık bir yıl önce elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Sayın İsmail Altındağ’a Allah’tan rahmet diliyorum, tekrar yakınlarına başsağlığı diliyorum. İsmail Başkanım benim de çok sevdiğim bir dostumdu. Belediye kapandıktan sonra ise Sayın Kocadon Başkan ile birlikte belediye başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu ve bir yıl önce kendisini kaybetmiştik. Bunun için acınızı paylaşıyoruz, hepimizin başı sağ olsun. Eşi ve yakınlarına tekrar sabır diliyorum.”

“Denizi Güzel, Sahilleri Güzel, İnsanları Güzel”

Daha önce birçok kez bölgeyi ziyaret ettiklerini dile getiren Mehmet Tosun, Yalı Çiftlik Mahallesinin Bodrum Yarımadasının en güzel yerlerinden biri olduğunu belirttiği konuşmasında şunları söyledi;

“Mavi yolculuk burada başlıyor, denizi güzel, sahilleri güzel, insanları güzel, böyle güzel bir mahallemizi inşallah 31 Marttan sonra güzel hizmetlerle buluşturacağız ve burada bugüne kadar yapılamayanları birlikte yapacağız. Şimdi aramızda kadınlarımız var, büyüklerimiz var. Eğer kadınlarımız bu işe el attıysa demek ki 31 Martta değişim gerçekleşecek, o da bizimle ve sizinle olacak.”

Mazeret Üretmeden Çözüm Üreteceğiz

Bodrum’un beş yıldan bu yana büyükşehir yasasıyla yönetildiğini ve bu nedenle bazı problemlerin yaşandığını belirten Mehmet Tosun, altyapı, dere ıslahı, yollar ile kaldırım ve ışıklandırma sorunlarının farkında olduklarını, bunların çözümü içinde mazeret üretmeden, büyükşehir belediye başkanlığına kim seçilirse seçilsin iyi ilişkiler kurarak mahallenin sıkıntılarını çözeceklerini dile getirdi.

“Kadınlarımız ve Gençlerimiz Bizim İçin Önemli”

Mahallenin gençleriyle de sık sık buluştuklarını ve kendilerinin talepleri olduğunu dile getiren Mehmet Tosun sözlerine şöyle devam etti; “Bizim diyorlar toplantı yapacak yerimiz yok. Daha çok sosyal etkinlikler yapmak istiyoruz diyorlar. Özellikle gençlerimizin yanında olacağız. Bu bölgede düğünlerimizin yapılabileceği, toplantıların yapılabileceği bir salona ihtiyaç var. Bunu derhal göreve geldikten sonra projelendirip yapımı noktasında elimizden geleni yapacağız. Orada aynı zamanda kadınlarımız el sanatlarıyla uğraşacaklar, el emeği göz nuru yöresel ürünlerimizi üretip sahil bölgelerinde ya da Bodrum’un başka bölgelerindeki kuracağımız satış alanlarında satacaklar. Kadınlarımız sosyalleşecekler, gençlerimiz sosyalleşecekler ve daha çok mutlu olacağız.”

“112 İstasyonu Kurulması İçin Elimden Geleni Yapacağım”

Vatandaşların 112 Ambulans noktası istediğini de bildiklerini belirten Mehmet Tosun, “İnşallah göreve gelirsek, 112 merkezi ile görüşmek suretiyle gerekirse ambulansını da biz alacağız, personelini onlar verecek, burada sabit 112 istasyonu kurulması noktasında elimden geleni yapacağım.”

“Biz de size çalışacağımıza, hizmet edeceğimize söz veriyoruz”

Mehmet Tosun, ekibiyle birlikte 1 Nisanda çalışacak şekilde kendilerini hazırladıklarını belirterek vatandaşlardan destek istedi. “Bunun sözünü istiyorum sizden” diyen Mehmet Tosun’a vatandaşlarda “Evet” cevabını verince Mehmet Tosun, “Bizde size çalışacağımıza, hizmet edeceğimize söz veriyoruz” dedi.

Mehmet Tosun konuşmasının sonunda İYİ Parti Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adaylarını tek tek tanıtarak sahneye çağırdı. Mehmet Tosun konuşmasının ardından vatandaşların yoğun ilgi ve destek sözleri arasında bölgeden ayrıldı.

Mehmet Tosun, genç çiftin nikah törenine katıldı

Dil, din, ırk ayırt etmeden Bodrum Yarımadasında yaşayan herkesi iyi belediyecilik hizmetleriyle tanıştırmak istediklerini söyleyen Mehmet Tosun, Cem Evinde düzenlenen kız isteme ve nişan merasimine katıldı. Mehmet Tosun burada yaptığı konuşmada, “İyi canlar hepinize iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hakikaten bir ilki gerçekleştiriyoruz. Sizlerle birlikte inşaatını başlattığımız Cem Evimizde ilk defa bir kız isteme ve nişan merasimine tanıklık ediyoruz. Mehmet Çuhadoroğlu benim yıllardır siyaset yaptığım ve tanımaktan dolayı da çok mutlu olduğum bir arkadaşımız ve aynı zamanda kız tarafımızda aynı şekilde. Yiğit zaten bizim kardeşimiz, kızımızda aynı şekilde, dedemizi de tanıyoruz. Bu güzel atmosferde böyle mutlu bir olaya tanıklık ettiğim için son derece mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bugün bu kardeşlerimizin nişan yüzüklerini takmak suretiyle başlattığımız bu adım evlilikle sonuçlanır. Ömür boyu mutlu, birlik ve beraberlik içerisinde yaşarlar. Her iki aileye, hem Sakine’ye hem de Yiğit’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Genç çiftin nişan yüzüklerini takan Mehmet Tosun, nişan kurdelesini de keserek genç çift ve ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.