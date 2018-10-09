Mehmet Topal'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Kasık fıtığı nedeniyle Almanya'da tedavi görecek olan deneyimli futbolcu Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.09 Ekim 2018 Salı 01:33
Kasık fıtığı şikayeti nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarılan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal'ın sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi.
Kasık fıtığı nedeniyle Almanya'da tedavi görecek Topal'ın 4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Mehmet Topal, 11. hafta oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.
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