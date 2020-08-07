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Spor

Mehmet Topal, bir yıl daha Medipol Başakşehir'de

Turuncu-lacivertli kulüp, 2019-2020 sezonu öncesinde 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı tecrübeli futbolcunun opsiyonunu kullandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 13:31:31 -
Mehmet Topal, bir yıl daha Medipol Başakşehir'de

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcu Mehmet Topal ile bir yıl daha devam etme kararı aldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonu öncesinde 1+1 yıllık sözleşme imzalanan 34 yaşındaki futbolcunun opsiyonunun kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Saha içi ve saha dışındaki liderlik özelliğinin yanı sıra örnek kişiliğiyle de Türk futbolunun simge isimlerinden biri olan Mehmet Topal ile devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sezon kulübümüzde yaşadığı şampiyonluk sonrası, üç farklı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu unvanıyla Türk futbol tarihine geçen milli futbolcumuza başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

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