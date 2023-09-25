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Medya Mehmet Şimşek’ten flaş hamle! O isim, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu
Medya

Mehmet Şimşek’ten flaş hamle! O isim, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-25 16:09:00 -
Mehmet Şimşek’ten flaş hamle! O isim, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam, ekonomi yönetiminin planının kasıma kadar ekonomiyi soğutup, kasımdan sonra yerel seçimlerin de etkisiyle yeniden gaza basmak olduğunu yazdı.

Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam, ekonomi yönetiminin planının kasıma kadar ekonomiyi soğutup, kasımdan sonra yerel seçimlerin de etkisiyle yeniden gaza basmak olduğunu yazdı.

Erdal Sağlam, 10haber'deki yazısında "Ekonomi yönetiminin planının, 2 ay daha ekonomiyi yavaşlatmak olduğu, kasımdan sonra ise 4 aylığına yeniden gaza basılacağı tahmin ediliyor. Yerel seçimlerden sonra ise çok daha kapsamlı bir daralma içeren ekonomik program uygulayacak gibi gözüküyor.

Son dönemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendiren, piyasaları yakından izleyen iktisatçılar, ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı'nı iki ay daha ekonominin soğutulup, seçim öncesinde yeniden gaza basılacağı yönünde ikna ettiği tahmin ediliyorlar. Bu konuda Cumhurbaşkanı'nı ikna etmek için 'Şimdi frene basılmazsa seçime, enflasyonun artış trendinde olduğu bir ortamda gideriz' argümanını kullandıkları sanılıyor" ifadelerini kullandı.

 
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