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Ekonomi Mehmet Şimşek’ten 'faiz kararı' açıklaması
Ekonomi

Mehmet Şimşek’ten 'faiz kararı' açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-09-21 20:03:00 -
Mehmet Şimşek’ten 'faiz kararı' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirerek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 30'a çıkarma kararını değerlendirdi.

Bakan Şimşek, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" dedi.

Politika faizinin yüzde 30'a çıkarıldı

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizinin yüzde 30'a çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

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