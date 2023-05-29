Mehmet Şimşek'le ilgili flaş sözler! Hafta ortası gibi...

Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “uluslararası itibara sahip finans yönetimi” ve “herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılım” tanımlamalarının "ilginç" olduğunu belirtti.

"Uluslararası finans yönetimi eski bakan Mehmet Şimşek’i tarif ediyor. Hafta ortası gibi belli olacak yeni kabinede yer alması ekonomi üzerinde en çok etki yaratılabilecek gelişme olabilir" ifadelerini kullanan Yıldırım, özetle şunları kaydetti:

"(…) ➔Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde ekonomiye yaklaşımları ve ele alınacak konuları sıralayışı (…) önümüzdeki ilk seçimi kazanma hedefine uygun. Erdoğan ekonomi konularında şunları gündeme getirdi:

➔ “Artık tüm vaktimizi ve enerjimizi çalışmaya, eser üretmeye, hizmet vermeye tahsis edeceğiz. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, insanlarımızı hayata bağlamak önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir.

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➔Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır…

➔Güven ve istikrar kavramı çok önemli, bununla yola devam edeceğiz. Güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavram üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz.

➔Her alanda giderek artan üretim gücümüzün sağladığı imkanları, herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılımın lokomotifi haline getireceğiz.

➔Sanayimizi bilhassa savunma sanayimizin marka değerini artıracağız.

➔Bizi dünya gıda sektörünün en önemli aktörlerinden biri haline getiren tarım ve hayvancılıkta üretici gelirlerini artıran bir sistemi hayata geçireceğiz.”

KİLİT KURUM MERKEZ BANKASI NE OLACAK?

➔Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “uluslararası itibara sahip finans yönetimi” ve “herkesi şaşırtacak yeni bir ekonomik atılım” tanımlamaları ilginç.

➔Uluslararası finans yönetimi eski bakan Mehmet Şimşek’i tarif ediyor. Hafta ortası gibi belli olacak yeni kabinede yer alması ekonomi üzerinde en çok etki yaratılabilecek gelişme olabilir. (…)"