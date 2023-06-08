Mehmet Şimşek'e destek çıkan Uğur Dündar'a 'hain' damgası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yeni kabineyi açıkladı ve bu atamalardan şüphesiz ki en çok dikkat çekeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu.

Muhalif kesimden de birçok kişinin beğendiği bir isim olan Mehmet Şimşek, ilk açıklamalarında yüksek enflosyanla mücadele ve ekonomide rasyonel bir politikaya dönüş mesajı vermişti. Mehmet Şimşek'e Uğur Dündar'dan da destek geldi.

UĞUR DÜNDAR'DAN MEHMET ŞİMŞEK'E DESTEK: YARDIM ETMELİYİZ

Uğur Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e destek çıktı ve şunları söyledi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibine hepimiz yardım etmeliyiz. Siyasi görüşlerimizi bir yana bırakıp sorunu çözmeye odaklanmalıyız. Zira bu ülke hepimizin. Kriz derin, durum vahim. O kadar ki başarısızlık ihtimalini düşünmek dahi istemiyorum.

Unutmayalım; başka Türkiye yok!"

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Uğur Dündar, Şimşek için yaptığu destek paylaşımından sonra kendisine karşı tepki gösteren ve hakaret edenlere karşı ateş püskürdü.

Dündar yeni bir tweet daha atarak şunları söyledi:

"Öylesine derin bir kutuplaşma ve ayrışma yaşıyoruz ki karşı taraftan biri, ülke yararına bir şey yapsa bile ona mutlaka 'kara' dememiz gerekiyor. 'Ak' diyen linç yiyor. Oysa hepimiz aynı gemideyiz. Akıbetimiz ortak. Asıl beka sorunu işte bu!..”

Uğur Dünra üçüncü paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

“Mehmet Şimşek ekonomide yapılan büyük yanlışları düzeltmeye uğraşıyor, durum çok vahim, destek olmalıyız" dediğim için bu iktidar döneminde ağır faturalar ödemiş, son seçimde iktidarın değişmesi için uğraşmış, hala yargılanan ben, o dakika AK Partili ilan edildim!"