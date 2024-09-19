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Ekonomi Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyon hedefini açıkladı
Ekonomi

Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyon hedefini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-09-19 19:07:00 -
Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyon hedefini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonun 40'lı rakamlara ineceğini aktardı. Şimşek sene sonunda enflasyonu yüzde 41.5'a indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Global Liderler Zirvesi'ne video bağlantısı ile katılarak Orta Vadeli Plan (OVP) hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“BU SENE SONU İTİBARİYLE ENFLASYONU YÜZDE 41,5’LA BİTİRMEYİ ÜMİT EDİYORUZ”

Şimşek, Mayıs ayında zirve yapan enflasyona dikkat çekerek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için bizim mutlaka fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Mali disiplini yeniden tesis etmemiz lazım. Sürdürülebilir cari açık yine olmazsa olmazlardan. Ama en kritik olanı yapısal dönüşümdür. Çünkü yapısal dönüşümle biz rekabet gücümüzü arttıracağız. Ve verimliliği arttırarak refah seviyemizi yükselteceğiz. Programımızı eğer daha önceden benden duyduysanız veya basından bildiğiniz gibi programımızın en önemli önceliği enflasyonu tek haneye düşürmektir. Geçen sene bir geçiş dönemi yaşadık enflasyonda. Enflasyon, Mayıs ayında zirveyi buldu. Bu sene sonu itibariyle enflasyonu yaklaşık Merkez Bankası'nın hedef bandının üst kısmı olan yüzde 42 civarında, yüzde 41,5'la bitirmeyi ümit ediyoruz. Gelecek sene enflasyonu, yüzde 20'nin altına, yüzde 17,5 işte orta vadeli programın hedefi. Ama 2026 sonuna da tek haneye düşürmeyi hedefliyoruz. Bunun için Merkez Bankamız gerek geleneksel sıkı para politikası, gerekse miktarsal sıkılaştırma, gerekse seçici kredi sıkılaştırma anlamında, elindeki bütün imkanları seferber etmiş durumda. Ve dolayısıyla enflasyon beklentileri ve enflasyonu çıpalamış durumda" diye konuştu.

'BÜTÇE AÇIĞININ BU SENE YÜZDE 4,9'A GERİLEMESİNİ BEKLİYORUZ'

Şimşek, "Yazın başlayan belirgin dezenflasyon önümüzdeki aylarda devam edecek. Biz enflasyon hedeflerimizin gerçekçi olduğuna ve bunları tutturabileceğimize inanıyoruz. Tabii dezenflasyonun yanında diğer önemli bir hedefimiz bütçe açığını kalıcı bir şekilde yüzde 3'ün altına çekmek. Bildiğiniz gibi deprem nedeniyle yine EYT nedeniyle, geçen sene ve bu sene bütçe açığımız oldukça yüksek seyrediyor. Gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak bütçe açığı, geçen sene yüzde 5,2'ydi. Bu sene yüzde 4,9'a gerilemesini bekliyoruz. Ama gelecek sene bizim için kritik bir sene. Dezenflasyon sürecini desteklemek için, bütçe açığının milli gelire oranını yüzde 3 civarına düşürmeyi hedefliyoruz. Sonraki yıllarda da yüzde 3'ün altına çekerek dezenfeksiyona güçlü bir destek vereceğiz. Diğer hedeflerimizden bir tanesi de cari açığın kalıcı bir şekilde yüzde 2 ve altına çekilmesidir. Bildiğiniz gibi geçen sene cari açık yüzde 4 civarındaydı. Bu sene muhtemelen yüzde 2'nin altında, yüzde 1,7 olarak öngörüyoruz" şeklinde konuştu.


'HEDEFLERİMİZDEN BİR TANESİ DE TÜRKİYE'NİN REZERV YETERLİLİĞİNİ ARTTIRMAKTIR'

Bakan Şimşek, "Gelecek sene yüzde 2 civarı bir cari açık öngörümüz var. Sonraki senelerde ise. yüzde 1,5-2 arası bir cari açık hedefliyoruz. Şimdi cari açığın yüzde 2- 2,5'in altında olması demek şu demek; Bir, Türkiye'nin dış borcunun milli gelire oranı artık düşüyor demektir. İkinci olarak da, rezerv birikimine imkan sağlıyor. Çünkü hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye'nin rezerv yeterliliğini arttırmaktır. Ve böylece Türkiye'nin dış kırılganlıklarını azaltmaktır. Tabii bu politikaların bir sonucu olarak da büyümede geçici bir yavaşlama olacak. Ama daha dengeli, daha sürdürülebilir, yüksek büyümeye geçiş yapacağı" ifadelerini kullandı.

 

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