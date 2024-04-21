Mehmet Şimşek'ten çarpıcı enflasyon mesajı! Cnn International'a konuştu

ABD’de temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CNN International'dan Richard Quest'e konuştu.

"ENFLASYON AŞAĞI İNECEK"

Şimşek, enflasyonun önümüzdeki aylarda düşmeye başlayacağını söyledi ve "Enflasyonu yenmek, enflasyonu düşürmek zaman alır. Para politikası gecikmelerle çalışır. Aşağı inecek. Yılın ikinci yarısında bunun kanıtlarını göreceksiniz. Önümüzdeki üç yılda fiyat istikrarını sağlamak için gerekli tüm adımları attık. Yani bu bir süreç ama oraya varacağız" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM SONRASI PROGRAMIMIZA KARŞI SAHİPLENME HİSSİ DAHA DA GÜÇLENDİ"

Şimşek, en büyük önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu yineleyerek "Seçim sonrasında programımıza karşı sahiplenme hissi daha güçlendi. Çünkü insanların mesajı net; enflasyonu düşürün. Enflasyon en geriletici vergilendirme biçimi ve aynı zamanda gelir eşitsizliğinin de temel nedeni. Dolayısıyla enflasyonu düşürmek orta vadeli ekonomikk programımızın özünü oluşturmakta" sözlerine yer verdi.

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Mali disiplini yeniden tesis ettiklerini belirten Şimşek, enflasyonu düşürürken büyümeden de vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak "İşler şöyle yürüyecek… Uzun vadede büyüme ile enflasyon ve enflasyonun düşmesi arasında herhangi bir ödün verme söz konusu değildir. Aslında 20 yıl önce enflasyonu düşürdüğümüzde, Türkiye’nin 20 yıllık reel büyüme oranını önceki 20 yıla kıyasla neredeyse yüzde 1.5 puan artırmıştık. Dolayısıyla sürdürülebilir yüksek büyüme hızının en iyi yolu fiyat istikrarıdır" dedi.