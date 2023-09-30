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Ekonomi Mehmet Şimşek 3 ülkeyi ziyaret edecek
Ekonomi

Mehmet Şimşek 3 ülkeyi ziyaret edecek

Yeniakit Publisher
2023-09-30 10:25:00 -
Mehmet Şimşek 3 ülkeyi ziyaret edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı buluşmaları kapsamında, Londra, Paris ve Marakeş’i ziyaret edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yatırımcı buluşmaları kapsamında ekim ayında Londra, Paris ve Marakeş’i ziyaret etmesi bekleniyor.

Bakanlığın Bloomberg’e teyit ettiği takvime göre Şimşek, 4-5 Ekim’de ilk olarak Londra’da yatırımcı toplantısına katılacak. Citibank ve BofA’nın düzenlediği toplantının ardından Şimşek’in durağı 11-14 Ekim’de IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantıları olacak.

Fas’ın Marakeş kentindeki bu toplantıların ardından Şimşek, Fransa’nın başkenti Paris’te 19 Ekim’de bir diğer yatırımcı toplantısında konuşacak. Bakan Şimşek'in bu toplantıların ardından ay sonunda ikinci Körfez turunu gerçekleştirmesi de bekleniyor.

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