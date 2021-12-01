Mehmet Özhaseki’den Meral Akşener’e tepki!

Yeniakit Ankara

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e tepki gösterdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Yalan ve iftira sizin amentünüz olmuş. Günler öncesinde haber ajanslarının yanlış geçtiği ve hemen sonrasında hatasını kabul edip düzelttiği bir haberi gündeme getirmeniz sizin için bir utanç vesilesidir. Bu durum siyasi ahlaktan ne kadar yoksun olduğunuzun en açık göstergesidir. Dağda yaşayanlar, sizin ve içinde bulunduğunuz Millet İttifakı’nın siyasi ortağıdır. Siz onlardan destek alır; ancak onlara kol kanat gerersiniz” ifadelerine yer verdi.