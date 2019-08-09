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Mehmet Özhaseki: ”Kayseri’nin projelerini yakından takip ediyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Talas Belediyesinin ev sahipliğinde cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluştu.

09 Ağustos 2019 Cuma 17:50
Mehmet Özhaseki: ”Kayseri’nin projelerini yakından takip ediyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Talas Belediyesinin ev sahipliğinde cuma namazı sonrası vatandaşlarla buluştu. Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’tan övgüyle bahsederek, “Kayseri’nin projelerini takip ediyoruz.” dedi.


Mehmet Özhaseki, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhur İttifakı ilçe başkanlarıyla birlikte Osmanlı Evinde vatandaşlarla bir araya geldi.


Burada Türkiye gündemi ve Kayseri projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Özhaseki, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yardım etmeye, yol arkadaşlığı yapmaya devam ediyorum. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Türkiye şuanda bulunduğu konum itibariyle tüm dünyada oyun kurucu vaziyettedir. Birilerinin oyun oynadığı bizim de ona uyarak arkalarından sürüklenip gittiğimiz dönemler çok geride kaldı. En son yaşadığımız S400 olaylarını hepiniz görmüşünüzdür. Nihayetinde biz savunma silahı alıyoruz.” dedi.


Özhaseki, Hava İkmal içindeki Millet Bahçesi Projesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 100 milyon lirayla orada işe başlayacak. Arkasından yapılacak işlerde artık ağanın eli tutulmaz Memduh Başkan elini cebine atacak nasıl süslerse, ne yaparsa. Çünkü göletler, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, eğlence yerleri ve keyifli mekanlar var. Herkesin nefes alacağı 1,5 milyon metrekarelik alan. İnşallah bu ve bunun gibi Kayseri projelerini takip ediyoruz. Havaalanının genişletilmesi işini takip ediyoruz. Hızlı tren işinde biraz bekleme var ama inşallah ona da kavuşacağız. Talasımıza gelince 20 yıl kadar beraber çalıştığım bir kardeşim Mustafa Yalçın var burada. İki yıl Van’da hizmet etti. Ne kadar sevildiğini gördüm. Belediyeciliği biliyor. Kayseri belediyeciliği zaten Türkiye’ye emsal ve örnek bir belediyecilik. Bugüne kadar emek veren herkesten Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra da birebir Kayseri’nin projelerini takip etmeye de devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ta, Başkan Yalçın’ın tecrübesiyle Talas’a en güzel hizmetleri getirmeye vesile olduğunu belirterek, “Ankara’da bakanımızı buluyor, yapılacak işleri yerinde görüyor. Sonra bizden destek alıyor. Kısacası bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla şehrimize hizmet ediyoruz.” diye konuştu.


Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise, Talas’taki büyük projelerle ilgili bilgiler vererek, “İlçemizdeki İl Jandarma Komutanlığının 110 bin metrekaresinin Talas Millet Bahçesi olması için Özhaseki Bakanımızla sözünü aldık. Yine Zincidere’deki göletin mesire alanı olmasının da sözünü aldık. Talas’ın girişinde güzel beş katlı bir binanın Talas Kültür Merkezi ve 7/24 Kütüphane olması için belediye meclisimizden kiralanması kararını aldık. Cemil Baba Mezarlığı yanında 500 dairelik kentsel dönüşüm projesini de Özhaseki bakanımızın dokunuşuyla başlatacağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla Anayurt raylı sistemi, Ali Dağı Teleferik Projesinin sözünü aldık. Talas’tan üniversiteye de bisiklet yolu yapılacak.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:50
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